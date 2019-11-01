Горожан приглашают на открытие мультицентра "Контора пароходства"

| фото мультицентра «Контора пароходства» | фото мультицентра «Контора пароходства»

Мультицентр "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а/1) откроется в Тюмени 1 декабря. Тюменцы познакомятся с творчеством и деятельностью региональных создателей, увидят иммерсивный перформанс об истории здания и посетят выставку местных художников, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

В 12 часов желающих приглашают на завтрак-лекцию от международного проекта CreativeMornings. Спикером выступит тренер по голосу и речи, диктор Мария Кондратович, которая расскажет о том, как говорить меньше, но попадать в самое сердце.

В течение дня на площадке будет работать выставка "Свобода внутри". 12 художников расскажут о свободе самовыражения, искусства и мысли. Презентация выставки и знакомство с художниками начнется в 16 часов 30 минут.

С 12 до 19 часов будет открыт маркет от уникальных креативных брендов Тюмени. Так, в нем примут участие первый тюменский бренд косметики на основе лечебной грязи, магазин инди-комиксов, независимый книжный с малотиражными изданиями, мастерская с украшениями из бетона, жемчуга и металла, шоурум с кашпо, ботаническими картинами и кокедамами.

В 15 часов 30 минут начнется работа мастерской CreativeHands. Специалисты из хобби-студии "Васильки" покажут, как делать полигональные маски из плотного картона, формируя многоугольники.

В 18 часов и в 19 часов 15 стартуют показы иммерсивного перформанса. Актеры расскажут историю пространства и одного из первых тюменских предпринимателей. А в 19 часов 30 минут состоится "Шоу коротких историй" на тему "Креативные индустрии". Тюменцы расскажут, как начинали дело мечты на девятом месяце беременности третьим ребенком и хотели жить у моря, но остались в Тюмени. В 21 час начнется квартирник "На штиле", музыканты исполнят песни в стилях поп, инди, этно, соул.

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