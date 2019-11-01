Куропачий суп и брускетта с авокадо победили в конкурсе здоровых блюд на Ямале

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Куропачий суп, брускетта с авокадо и семгой, а также творожные чизкейки вошли в число самых лучших по итогам конкурса "Здоровое блюдо", который завершился на Ямале. Конкурс проводился в социальных сетях окружным центром медицинской профилактики, пишет ИА "Север Пресс".

Жюри оценивало рецепты блюд по пяти номинациям. Первое место с рецептом "Творожный мини-чизкейк" на овсяных отрубях для "Здорового завтрака" занял Евгений Гаврилюк. Самым "Здоровым десертом" признана домашняя пастила Светланы Корницкой, которую она предлагает делать из северных ягод, максимально сохранив все природные витамины. В номинации "Здоровое горячее блюдо" победу присудили Марии Минаевой за рецепт "Куропачьего супа". Диплом победителя в номинации "Здоровая закуска" присужден Татьяне Истоминой за рецепт "Брускетта с авокадо, семгой и творожным сыром". Рецепт запеченного щекура по-царски Полины Лантух стал победителем номинации "Здоровый ужин".

Призовых мест удостоены такие блюда, как творожная запеканка и овсяная каша с ягодами, запеченная тыква с яблоками, парфе с запеченными яблоками, йогуртом и мюсли, творожный мусс с клубничным соусом и "Творожный бегемотик". Заинтересовали жюри и рецепты котлет с тушеными овощами, золотистых куриных "пальчиков", запеченных в духовке, низкокалорийных пирожков с курицей и капустой "Здоровье", салата "Будь здоров без докторов", рулетиков с черносливом и грецким орехом.

Участие в конкурсе приняли более 50 представителей из Надыма, Нового Уренгоя, Аксарки, Красноселькупа и других городов и сел региона, более 30 рецептов представили лабытнангцы. По условиям конкурса участники должны были приготовить блюдо, описать пошаговый рецепт и указать калорийность. Учитывалось и творческое оформление.

По словам главного врача окружного центра медицинской профилактики Сергея Токарева, цель конкурса – показать, что полезные блюда тоже могут быть вкусными, доступными по цене и легкими в исполнении.

"В целом большинство рецептов соответствует принципам здорового питания, северяне охотно используют ягоды, овощи, рыбу, мясо нежирных сортов. В приготовлении многих блюд участвовали дети. И это здорово, ведь самые устойчивые привычки формируются в юном возрасте, поэтому очень важно", - подчеркнул он.