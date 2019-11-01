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Молодые многодетные семьи региона получают дома от единороссов

Общество, 16:22 27 ноября 2019

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Семья Пушкаревых из с. Юргинское - участники партпроекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи". У них в гостях побывал секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Пушкаревы въехали в новый дом в 2019 году, поделились, что жильем довольны. Обустроены комнаты для всех членов семьи, в доме стало тепло и уютно. Дети и родители любят собираться вечерами в большой гостиной, а еще они с удовольствием готовят на кухне, теперь там места хватает всем.

"Конечно, нынешние условия не сравнить с теми, что были раньше. Мы успели почувствовать, что такое просторный дом, ведь прежний у нас был всего лишь 39 метров", - рассказала Александра Пушкарева.

Напомним, строительство домов в рамках партпроекта в регионе ведется без привлечения бюджетных средств — на личные деньги единороссов и тех, кто присоединился к проекту. Половину средств на дом в Юргинском районе выделил член фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Богдан Богославец, остальное — другие члены фракции. До этого Богославец полностью профинансировал возведение жилья для семьи Ивановых с семью детьми из Сорокинского района.

Пушкаревы – это одна из 16 семей, для которых были возведены дома в рамках партийного проекта. Молодые многодетные семей с пятью и более детьми уже отметили новоселье в Бердюжском, Тюменском, Ишимском, Упоровском, Тобольском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Ярковском, Абатском, Сладковском, Юргинском, Ялуторовском, Аромашевском, Казанском районах, Заводоуковском и Голышмановском городских округах.

"До конца года мы сдадим еще два дома, и, таким образом, с начала реализации проекта будет построено 18 домов. За этими, кажется, небольшими цифрами стоят люди: больше ста детей теперь живут в гораздо лучших условиях", - отметил Андрей Артюхов.

Он напомнил, что региональный проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи" реализуется в Тюменской области с июня 2015 года. Возводятся дома без привлечения бюджетных средств, на личные средства партийцев и тех, кто присоединился к проекту.

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# Андрей Артюхов , дома , многодетные семьи , партийный проект , строительство , ТРО партии Единая Россия

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