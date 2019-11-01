Роструд: 31 декабря можно сделать выходным

| Фото: museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

Работодатель может сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, решив вопрос с оплатой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

В 2019 году 31 декабря является рабочим днем и предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому его продолжительность сокращается на один час. Перенос выходных осуществляется федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Работодателям такое право законом не предоставлено.

"Вместе с тем рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако, это возможно при соблюдении ряда условий",- отметили в Роструде, и добавили, что предоставление дополнительного выходного, кроме случаев, установленных законом, может повлечь уменьшение заработной платы.

"Ели инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта", - уточнили в Роструде.

Работник также может попросить выходной 31 декабря, но без сохранения зарплаты. Он может взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или за работу в выходной или праздник, или как часть ежегодного отпуска.