Эксперты отмечают "взрыв" вакансий в России

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

За последние три месяца 2019 года в России увеличилось количество вакансий по разным специализациям. Появились вакансии в производстве и промышленности, в маркетинг-рекламе.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова. Ранее Росстат зафиксировал, что число вакансий в России превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 млн.

"Зафиксирован некий взрыв с точки зрения новых профессий и количества вакансий, - отмечает Татьяна Долякова, - большее количество вакансий всегда в Москве, но многие компании выходят в регионы, там появляются рабочие места".

При этом конкуренция среди соискателей остается высокой – кандидаты могут искать работу по три месяца.