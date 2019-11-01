Житель Ишима заплатит четыреста тысяч рублей за контрафактный алкоголь

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

На 400 тыс. рублей оштрафован житель Ишима за контрафактный алкоголь и табак, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2019 года полиции стало известно о нелегальной продаже на одном из складов алкоголя и табака. Правоохранители изъяли более 9 тыс. бутылок водки, коньяка, вина, 160 литров спиртосодержащей жидкости, а также табака на 3 млн рублей. Вся продукция контрафактная.

Ишимский городской суд признал 32-летнего ишимца виновным в хранении с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере.

Подсудимому назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, контрафактный алкоголь и табак будут уничтожены.