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Житель Ишима заплатит четыреста тысяч рублей за контрафактный алкоголь

Происшествия, 14:54 27 ноября 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

На 400 тыс. рублей оштрафован житель Ишима за контрафактный алкоголь и табак, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в апреле 2019 года полиции стало известно о нелегальной продаже на одном из складов алкоголя и табака. Правоохранители изъяли более 9 тыс. бутылок водки, коньяка, вина, 160 литров спиртосодержащей жидкости, а также табака на 3 млн рублей. Вся продукция контрафактная.

Ишимский городской суд признал 32-летнего ишимца виновным в хранении с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере.

Подсудимому назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, контрафактный алкоголь и табак будут уничтожены.

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# Ишим , контрафакт , контрафактный алкоголь , табак , штраф

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