О проекте "Стена Памяти" рассказали тюменским школьникам

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Проект тюменских поисковиков "Стена Памяти" презентовала специалист Областного поискового центра Наталья Швецова ученикам тюменских школ № 17 и № 89, сообщает Дворец "Пионер".

Презентация прошла на занятиях по поиску архивных данных о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Наталья Швецова рассказала ребятам, что главная цель проекта — увековечить память о фронтовиках и тружениках тыла. Фотографии, биографические и архивные данные о судьбах участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла публикуются на интернет-портале.

Школьники — участники проекта собирают данные о своих родственниках из семейных архивов, а также через открытые базы данных Министерства обороны России.