Тюменцев пригласили на фестиваль "Открой свою Сибирь" чаем и сибирскими ватрушками

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Акция-приглашение на первый туристический фестиваль "Открой свою Сибирь" прошла в Тюмени 27 ноября. Прохожих угощали чаем и сибирскими ватрушками, сообщает Агентство туризма и продвижение Тюменской области.

Автобус Visittyumen проехал по улицам Тюмени и сделал четыре остановки - в районе Цветного бульвара, Центрального рынка, Тюменской областной научной библиотеке и у магазина "Океан". Из него выходили скоморохи, которые пели частушки об областной столице, гармонист и веселый танцевальный коллектив. Шумная компания накрывала стол, угощала прохожих горячим чаем и сибирскими ватрушками. Таким оригинальным способом жителей Тюмени приглашали на туристический фестиваль, который откроется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 30 ноября.

"Для нас важно, чтобы жители региона знали о разных вариантах отдыха: в области проводятся десятки интересных экскурсий, проходят колоритные фестивали. Есть сотни возможностей отдохнуть – как активно, например, катаясь на хаски или купаясь в горячих источниках, так и спокойно – на базе отдыха, в санатории или на лосиной ферме. Именно для этого мы на одной площадке объединили столько туристических предложений. Здесь каждый посетитель сможет узнать об этих возможностях и подобрать себе отдых по душе", – рассказала руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Напомним, туристический фестиваль "Открой свою Сибирь" проработает на площадке музейного комплекса с 12 до 17 часов. Посетить мероприятие сможет любой желающий, вход свободный. На фестивале можно выиграть двухдневные путевки в тюменские санатории, билеты на базы отдыха и фестивали, сертификаты на посещение горячих источников, сеансы флоатинга и другое.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте visittyumen.ru.