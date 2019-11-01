О применении медиации в семьях говорили на конференции в Тюмени

| Фото: ТРО партии «Единая Россия» | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Конференция "Медиация в механизме защиты прав детей и сохранения семейных ценностей: проблемы и перспективы" прошла в Тюмени 27 ноября, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Участником мероприятия стала депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Ольга Швецова. Она рассказала о взаимодействии Центра медиации и права с депутатами Тюменской областной думы по вопросам совершенствования семейного законодательства.

В декабре 2018 года с темой мирного решения семейных споров с помощью процедуры медиации Ольга Швецова выступила на девятом заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Он был поддержан заместителем председателя Совета Федерации РФ Галиной Кареловой. С 1 февраля 2019 началось взаимодействие с Западно-Сибирским региональным центром медиации и права. В Тюмени создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере семейной медиации, в состав которой вошли представители органов власти и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Депутаты и представители Центра медиации и права совместно прорабатывают такие вопросы, как подготовка специалистов, которые будут работать в сфере медиации; проведение просветительской кампании, которая рассказывала бы семьям о том, что появилась возможность решать проблемы цивилизованно и менее травматично для психологии ребенка.

"Специалисты Западно-Сибирского регионального Центра медиации и права подготовили ряд предложений по сохранению семейного благополучия для внесения в федеральное законодательство. Сейчас они рассматриваются в Тюменской областной думе с тем, чтобы в дальнейшем направить их на федеральный уровень", - сообщила Ольга Швецова.

На конференции председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев подчеркнул значимость роли институтов гражданского общества в механизме защиты семьи.

"Благодаря некоммерческим организациям в нашем регионе реализуются проекты, которые направлены на формирование семейных ценностей, а также правовую помощь людям, - отметил Чеботарев. - Так, например, организации успешно работают с детьми-инвалидами и их родителями. АНО выходят на конкурсы грантов со своими проектами и выигрывают их. И один из важных проектов, который был удостоен президентского гранта, – это "Сохраним Семью Сами: бесплатная медиативная помощь в семейно-правовых конфликтах" Западно-Сибирского регионального Центра медиации и права".

Директор Центра Юрий Даровских рассказал участникам конференции о результатах проекта.

"Практика обращения к медиаторам за содействием разрешения правовых споров, в том числе, семейных конфликтов, за последние пару лет показывает уверенный рост. Это связано с увеличением доверия граждан к процедуре медиации, тем более, что в пределах нашего города, Тюменского района есть положительный опыт, - сообщил Юрий Даровских. - Что касается других регионов, то мы сотрудничаем с другими Центрами медиации; при этом, коллеги отмечают, что постепенно возрастает спрос на проведение медиации, особенно отрадно, когда медиацию рекомендуют сторонам судьи. В нашем городе медиацию рекомендуют сторонам судьи Калининского районного и Ленинского районного судов, так как в помещении судов имеются комнаты примирения, открытые совместно с нашим Центром медиации и права".