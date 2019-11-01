Восемьдесят тюменских поисковиков пройдут обучение на слете "Юные ратники"

| Фото: областной поисковый центр | Фото: областной поисковый центр

80 бойцов и командиров поисковых отрядов Тюменской области пройдут обучение по программе "Школа поисковика" в рамках военно-патриотического образовательного слета "Юные ратники", который пройдет в регионе с 3 по 5 декабря, сообщает областной поисковый центр.

Специалисты областного поискового центра презентуют сборник "Вкладыши из солдатских смертных медальонов: последняя записка" и ключевые региональные проекты движения.

На образовательном слете подведут итоги поискового сезона 2019 года и дадут старт Году памяти и славы. Также в рамках закрытия собрания состоится торжественная церемония награждения победителей областного заочного конкурса "Нам дороги эти позабыть нельзя!" в номинациях "Лучший поисковый отряд" и "Юный поисковик года".