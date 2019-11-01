Названы самые распространенные имена "новогодних" туристов

| Фото: visittyumen.ru | Фото: visittyumen.ru

Эксперты страховой компании "Согласие" рассказали, какие имена "новогодних" туристов самые распространенные.

В первую пятерку самых распространенных женских имен "новогодних" туристов входят Елена, Ирина, Ольга, Татьяна, Наталья, мужских – Александр, Сергей, Дмитрий, Андрей, Алексей.

Россияне, застрахованные в по полисам страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), предпочли отпраздновать Новый год и Рождество, главным образом, во Франции, Италии и других странах Шенгена. Во Францию отправляются 28,5% туристов, в Италию – 4,4%, в Швейцарию – 1,7%, в Испанию – 1%, в Германию – 0,9%. Еще 2,7% путешественников поедут в Турцию, 1,5% – в Таиланд, 1,4% – на Мальдивы, 0,7% – на Маврикий. Среди застрахованных есть и россияне, которые предпочли встретить 2020 год в Японии, Танзании, Новой Зеландии, на островах Теркс и Кайкос и в Антарктиде.

Большая часть путешественников (62,4%) выбрала новогодний отпуск продолжительностью 20-27 дней. При этом, 23-дневный отпуск запланировали 37,6% застрахованных россиян. На 7 и 8 дней летят 3,3% и 4,8% туристов соответственно.

При этом, женщин, которые отправляются праздновать Новый год и Рождество за границей, больше, чем мужчин, – 44% против 31% соответственно. Четверть путешественников – несовершеннолетние дети. Более трети взрослых туристов (31,2%) – мужчины и женщины в возрасте 40-50 лет, еще 21,9% – в возрасте 30-39 лет. Самому пожилому путешественнику, улетающему на Новый год за рубеж, 86 лет.