Шестьсот участников собрал форум "МОСТ" в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Блогинг, фандрайзинг, фриланс, корпоративное волонтерство и другие современные формы занятости молодежи обсудили на форуме "МОСТ" в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает администрация Тюмени.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 600 участников проекта узнали о современных профессиях, возможностях построить карьеру или начать свою трудовую деятельность. Они пообщались с экспертами, познакомились с лучшими практиками корпоративного волонтерства, получили консультации карьерного консультанта, узнали о новых и уходящих профессиях и о преимуществах и сложностях самозанятости.

На форуме также работала площадка для подростков, которые еще стоят перед сложным выбором профессии. На секции "Отряды мэра" ребята узнали алгоритм действий при трудоустройстве и познакомились с работодателями.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Приветствуя молодых людей, глава города Руслан Кухарук напомнил, что талантливые тюменцы являются авторами многих проектов, успешно реализованных в столице Сибири и других российских городах.

"К примеру, неотъемлемой частью городских мероприятий стал фестиваль экстремальных видов спорта, его идейный вдохновитель Иван Шмонин также присутствует здесь. Проект "Безопасность 0+" Александра Чехонина признан лучшей практикой и рекомендован к внедрению в других регионах. Сегодня здесь находятся волонтеры, добровольцы, которые поддерживают и продвигают новаторские идеи, сгенерированные молодежью. Представители власти также готовы к открытому диалогу, соучастию в проектировании и реализации социальных проектов. Давайте вместе продолжать общее дело", - сказал Руслан Кухарук.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Глава города вручил благодарственные письма и выразил признательность специалистам по работе с молодежью центров дополнительного образования и общественных организаций.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Форумом счастливых людей, которые занимаются любимым делом, назвал "МОСТ" директор городского департамента по спорту и молодежной политики Евгений Хромин.