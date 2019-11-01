  • 28 ноября 201928.11.2019четверг
  • USD63,9722
    EUR70,4398
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Шестьсот участников собрал форум "МОСТ" в Тюмени

Общество, 12:01 28 ноября 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Блогинг, фандрайзинг, фриланс, корпоративное волонтерство и другие современные формы занятости молодежи обсудили на форуме "МОСТ" в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает администрация Тюмени.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 600 участников проекта узнали о современных профессиях, возможностях построить карьеру или начать свою трудовую деятельность. Они пообщались с экспертами, познакомились с лучшими практиками корпоративного волонтерства, получили консультации карьерного консультанта, узнали о новых и уходящих профессиях и о преимуществах и сложностях самозанятости.

На форуме также работала площадка для подростков, которые еще стоят перед сложным выбором профессии. На секции "Отряды мэра" ребята узнали алгоритм действий при трудоустройстве и познакомились с работодателями.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Приветствуя молодых людей, глава города Руслан Кухарук напомнил, что талантливые тюменцы являются авторами многих проектов, успешно реализованных в столице Сибири и других российских городах.

"К примеру, неотъемлемой частью городских мероприятий стал фестиваль экстремальных видов спорта, его идейный вдохновитель Иван Шмонин также присутствует здесь. Проект "Безопасность 0+" Александра Чехонина признан лучшей практикой и рекомендован к внедрению в других регионах. Сегодня здесь находятся волонтеры, добровольцы, которые поддерживают и продвигают новаторские идеи, сгенерированные молодежью. Представители власти также готовы к открытому диалогу, соучастию в проектировании и реализации социальных проектов. Давайте вместе продолжать общее дело", - сказал Руслан Кухарук.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Глава города вручил благодарственные письма и выразил признательность специалистам по работе с молодежью центров дополнительного образования и общественных организаций.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Форумом счастливых людей, которые занимаются любимым делом, назвал "МОСТ" директор городского департамента по спорту и молодежной политики Евгений Хромин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# молодежь , профориентация , Руслан Кухарук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:40 28.11.2019Победителей проекта "Поколение Internet" назвали в Тобольске
13:29 28.11.2019Тюменская школьница-победитель олимпиады ГК "Россети" побывала на форуме в Ярославле
13:18 28.11.2019Жители Тюменской области узнали о своих долгах на вокзале
13:07 28.11.2019Тюменская набережная - в Топе самых красивых мест для вечерних прогулок