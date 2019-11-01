По качеству жизни Тюмень опережает Краснодар и Москву, но уступает Казани и Грозному

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Тюмень заняла третье место в рейтинге российских городов по качеству жизни, составленном экспертами из Финансового университета при правительстве.

На первой строчке расположилась Казань, на второй - Грозный, бронза досталась Тюмени — прошлогоднему победителю. Также в десятку лидеров вошли Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.

В 2019 году исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек. В основу анализа положены мнения жителей о работе служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, о развитие образования и культурной инфра-структуры, о состояние жилого фонда и благоустройстве города, о работе местных властей, о качестве медицинского обслуживания. Учитывалась также общая оценка положения дел в городе.

Данные для оценки качества жизни в городах были собраны при помощи серии социологических опросов, проведенных летом и осенью 2019 года. Число опрошенных респондентов в каждом городе составляет не менее 600 человек. Использованные выборки репрезентативны и полностью отражают социально-демографический профиль населения по рассмотренным городам.