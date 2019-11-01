Два арт-объекта создадут подростки и художники в центре "Семья" в Тюменском районе

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

В создании двух арт-объектов примут участие дети в возрасте 12-18 лет, которые остались без попечения родителей или оказались в сложной жизненной ситуации, в с. Борки Тюменского района 29 ноября, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

В 8 часов тюменские художники Татьяна Носова и Павел Шепель начнут работу над стенами центра "Семья". Они создадут эскиз, который позже раскрасят вместе с ребятами.

В 15 часов подростки примут участие в двух творческих мастер-классах. С Татьяной Носовой они создадут собственную карту желаний, а позже художник Андрей Егоров научит их рисовать комиксы. После занятий сформируют творческую группу из подростков. Им предстоит завершить эскиз на стене, созданный художниками. В финале состоится церемония награждения участников и презентация готовых арт-объектов.

"По образованию я педагог-историк, в моей практике часто водится работа с детьми разных социальных групп. Во время одной из последних практик мне выпала возможность поработать с ребятами из детских центров. Я была очень удивлена тому, насколько закрытыми являются эти дети. Они с опаской относятся к любым людям извне. Второй страх - боязнь проявить творческие способности. Мне захотелось создать проект, в котором можно показать, что внешний мир не опасен и состоит из добрых людей и разных возможностей. Я хочу сказать, что не нужно бояться внешнего мира и творческой самореализации", - поделилась руководитель проекта Айгерим Уакпаева.

По словам руководителя конкурса проектов "Моя территория" Алексея Суворова, вовлечение детей в творческую деятельность способствует развитию и стабилизации их эмоционально-образной сферы. "Арт-события - яркие мероприятия, которые привлекают внимание возможностью творческой самореализации, а также предполагают профилактику депрессивных состояний", - отметил он.

Проект "Art Now" - финалист конкурса проектов "Моя идея". На его реализацию выделили 286 тыс. 811 рублей. Средства потратили на закупку материалов для росписи стены и мастер-классов, создание итогового видеоролика, а также работу приглашенных экспертов.