Внесены изменения в схему движения маршрута № 80
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Промежуточные остановочные пункты включат в схему движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 80 "мкр. Лесной – ул. Лесная (д. Падерина)" с 7 декабря, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".
В схему войдут остановочные пункты "ДК Строитель" (в прямом и обратном направлениях) и "Велес (п. Московский)".
Расписание доступно в одноименном разделе на сайте Тюменьгортранса, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.