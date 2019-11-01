  • 29 ноября 201929.11.2019пятница
  • USD64,1005
    EUR70,5747
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер юго-западный

Внесены изменения в схему движения маршрута № 80

Общество, 08:32 29 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Промежуточные остановочные пункты включат в схему движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 80 "мкр. Лесной – ул. Лесная (д. Падерина)" с 7 декабря, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В схему войдут остановочные пункты "ДК Строитель" (в прямом и обратном направлениях) и "Велес (п. Московский)".

Расписание доступно в одноименном разделе на сайте Тюменьгортранса, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , общественный транспорт , расписание , Тюменьгортранс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 29.11.2019Горячую линию по проблемам особо охраняемых природных территорий запустили в ОП РФ
09:46 29.11.2019ТИУ приглашает на семинары "Я - молодой исследователь!"
09:24 29.11.2019Найдено объяснение испугавшего жителей Тюменской области НЛО
09:13 29.11.2019Фотовыставка "Памяти Александра Ефремова" откроется в Ишиме 6 декабря