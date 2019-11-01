  • 28 ноября 201928.11.2019четверг
  • USD63,9722
    EUR70,4398
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Совет по вовлечению молодежи в развитие территорий создал Минстрой

Общество, 17:31 28 ноября 2019

Минстрой во ВКонтакте | Фото: Минстрой во ВКонтакте

Координационный совет по вовлечению молодежи в развитие территорий создан при Минстрое России.

Он станет постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Минстрое России по вопросам популяризации добровольчества и вовлечения молодежи в развитие территорий. Об этом сообщил заместитель министра Максим Егоров на встрече с молодежью и добровольцами на площадке Дальневосточного форума "Умный город – комфортная среда для жизни" 27 ноября в Якутске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, приказ о создании совещательно-консультативного органа при Минстрое России подписал Владимир Якушев, председателем совета назначен Максим Егоров. Совет по популяризации добровольчества и вовлечению молодежи в развитие территорий объединил представителей федеральных органов государственной власти, образовательных организаций высшего образования, экспертного сообщества и молодежных объединений, участвующих в сфере развития территорий. В состав совета вошли эксперты Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минкультуры России, Росмолодежи, Ассоциации волонтерских центров, АО "ДОМ.РФ", ГК "ВЭБ.РФ" и ГК "Росатом" и другие.

Основными задачами Координационного совета станут выработка направлений политики популяризации добровольчества и участия молодежи, в том числе студентов, в реализации мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда", консолидация и распространение опыта российских и международных экспертов, работающих в различных областях, связанных с вопросами популяризации добровольчества и участия молодежи в развитии территорий.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Минстрой , молодежь , национальный проект Жилье и городская среда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 28.11.2019В региональном центре "Новое поколение" готовят кадры для Западно-Сибирского НОЦ
18:43 28.11.2019Российские эксперты в сфере туризма оценят потенциал Тюменской области
18:26 28.11.2019В Тобольске стартовал чемпионат "WorldSkills Тюмень–2020"
18:15 28.11.2019#ЩедрыйВторник в Тюмени: горожане подарят детям карнавальные костюмы и елочные игрушки