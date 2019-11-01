Совет по вовлечению молодежи в развитие территорий создал Минстрой

| Фото: Минстрой во ВКонтакте | Фото: Минстрой во ВКонтакте

Координационный совет по вовлечению молодежи в развитие территорий создан при Минстрое России.

Он станет постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Минстрое России по вопросам популяризации добровольчества и вовлечения молодежи в развитие территорий. Об этом сообщил заместитель министра Максим Егоров на встрече с молодежью и добровольцами на площадке Дальневосточного форума "Умный город – комфортная среда для жизни" 27 ноября в Якутске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, приказ о создании совещательно-консультативного органа при Минстрое России подписал Владимир Якушев, председателем совета назначен Максим Егоров. Совет по популяризации добровольчества и вовлечению молодежи в развитие территорий объединил представителей федеральных органов государственной власти, образовательных организаций высшего образования, экспертного сообщества и молодежных объединений, участвующих в сфере развития территорий. В состав совета вошли эксперты Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минкультуры России, Росмолодежи, Ассоциации волонтерских центров, АО "ДОМ.РФ", ГК "ВЭБ.РФ" и ГК "Росатом" и другие.

Основными задачами Координационного совета станут выработка направлений политики популяризации добровольчества и участия молодежи, в том числе студентов, в реализации мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда", консолидация и распространение опыта российских и международных экспертов, работающих в различных областях, связанных с вопросами популяризации добровольчества и участия молодежи в развитии территорий.