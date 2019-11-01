Тюменская набережная - в Топе самых красивых мест для вечерних прогулок

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Набережная реки Туры в Тюмени - в семерке самых красивых для вечерних прогулок согласно результатам опроса пользователей социальных сетей, который провел российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Набережная им. В. И. Ленина в Ялте и Английская набережная в Санкт-Петербурге лидируют по популярности у россиян для романтического променада вечерами.

В первую семерку самых красивых набережных страны также вошли Графская пристань в Севастополе, Имеретинская набережная в Сочи, набережная на Волге в Самаре, набережная озера Кабан в Казани, а также набережная реки Туры в Тюмени и Берсеневская набережная в Москве, набравшие одинаковое количество голосов и занявшие седьмое место в рейтинге.

Также туристы считают очень красивой набережную Федоровская на берегу Волги в Нижнем Новгороде. Они отмечают в комментариях к опросу, что смотровая площадка на ней является самой лучшей для прогулок, и с нее открывается великолепный вид на город. Благодаря протяженности набережной, люди чаще всего располагаются на лавочках и на траве летом и любуются видами на стрелку (слияние рек Оки и Волги) во время заката солнца.