Фотовыставка "Памяти Александра Ефремова" откроется в Ишиме 6 декабря

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Ишимцев приглашают на открытие новой фотовыставки репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова", приуроченной ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей. Выставка стартует в музее "Городская управа" 6 декабря в 13 часов.

На мероприятии будут представлены работы участников XVIII межрегионального конкурса репортажной фотографии. Он был посвящен тюменскому фотокорреспонденту, уроженцу Тобольска, погибшему 12 мая 2000 года в Чечне во время служебной командировки. Александр Ефремов посмертно награжден медалью "За отвагу" за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга.

"Уже второй год подряд Ишимский музейный комплекс принимает у себя лучшие образцы репортажной фотографии. Тем самым имеем возможность донести до молодого поколения, что фотография, а особенно репортажная, где важно успеть не только увидеть, но и запечатлеть эмоцию – это искусство! И не каждый, кто фотографирует в быту, имеет право называться фотографом", - подчеркнула искусствовед, руководитель Арт-галереи Ишима Юлия Лузина.

На фотоконкурс 2019 года было принято 412 заявок в трех номинациях без территориальных ограничений: "Федеральный репортаж", "Герой нашего времени", "ЭКО-мир: человек, гармония, природа". И в двух номинациях только для авторов из Тюменской области: "Человек труда", "Творческое наследие Петра Ершова". Региональные номинации учреждены депутатской фракцией "Единая Россия".

Напомним, ишимец Василий Баранов получил диплом третьей степени в номинации "Человек труда". Почетного упоминания жюри удостоились также работы ишимцев Геннадия Крамора и Ирины Никитиной с фестивалей "Ершовские дни" и "Безруковский форпост".

Инна Кондрашкина