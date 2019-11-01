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Финалисты "ТехноКульта" защищают свои проекты в тюменском технопарке

Общество, 12:34 28 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс инновационных проектов финалистов третьего форума-акселератора "ТехноКульт" проходит в "Точке кипения" тюменского технопарка 28 ноября. Свои работы экспертам и потенциальным инвесторам представляют 15 финалистов, это молодые ученые, специалисты, студенты и аспиранты вузов.

Предварительная защита проектов, по итогам которой 15 лучших работ вышли в финал конкурса, состоялась 24 ноября. Это разработки в сфере IT, медицины, биотехнологии. Большая часть проектов — по направлению "Нефть и газ".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В течение месяца авторы проектов проходили образовательную программу форума-акселератора. С участниками работали эксперты федерального и регионального уровней, они помогали молодым ученым сформулировать бизнес-модели, составить стратегию развития проекта и понять, как можно сделать первые шаги в поиске потенциальных клиентов.

"Экспертная оценка моего проекта "Разработка симулятора гидроразрыва пласта с машинным обучением" была достаточно положительной. По рекомендации экспертов была доработана бизнес-часть проекта в плане коммерциализации разработки, - рассказал финалист "ТехноКульта", студент первого курса магистратуры ТюмГУ Руслан Мигманов. - В целом программа акселератора была интенсивной и информативной".

Победителей конкурса объявят 29 ноября. Призовой фонд партнерских программ составит более 1 млн рублей, также предусмотрены спецноминации и подарки от партнеров.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, партнер форума-акселератора, региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, также отметит лучшие проекты. Их авторы получат возможность стать резидентами тюменского технопарка и рассчитывать на субсидии на развитие своих проектов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников

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# конкурсы , научные работы , студенты , тюменский технопарк

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