Тюменский проект "Отряды мэра" отметили на всероссийском конкурсе

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Тюменский городской многопрофильный центр получил награду за проект "Отряды мэра" по итогам Всероссийского конкурса лучших практик самоопределения молодежи "Премия Траектория". Награждение состоялось в Общественной палате РФ.

Опыт работы программы летнего трудоустройства несовершеннолетних "Отряды мэра" вошел в тройку лучших практик России в номинации "Профессиональный выбор", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

"Вы, фактически участвуя в этом конкурсе, стали частью экспертного сообщества. Оно становится все больше и больше, огромная востребованность есть сейчас на качественные проекты по профориентации. Могу сказать, что все финалисты – это люди, уже предоставляющие молодежи качественный вектор в трудоустройстве. Я уверен, чем точнее и быстрее люди найдут свое дело в жизни, тем дольше и качественней они будут этим заниматься", - сказал на церемонии награждения заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

Как отмечают в ТГМЦ, победа тюменского проекта – труд его идейных вдохновителей, наставников, работников отдела трудоустройства, руководителей города и работодателей, принимающих подростков на работу.

Конкурс проводится ежегодно с 2013 года. В 2019 году премия объединила более 60 субъектов РФ, около 200 заявок по восьми номинациям. Были выявлены 24 финалиста и восемь победителей. В 2019 году добавилось еще четыре специальных номинации. По итогам конкурса издан сборник лучших практик с их описаниями.

Участие в конкурсе приняли ведущие образовательные учреждения, коммерческие и некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, органы власти российских субъектов, частные лица – все, кто имеют прямое отношение к профессиональной ориентации молодежи.