Компания "Россети Тюмень" участвовала в Конгрессе наставников России

| Фото: Компания «Россети Тюмень» | Фото: Компания «Россети Тюмень»

Компания "Россети Тюмень" приняла участие в Третьем открытом Конгрессе наставников России. Модераторами и экспертами конгресса выступили представители Агентства стратегических инициатив, правительства Тюменской области, Тюменской областной думы, Союза "Объединение работодателей Тюменской области", Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Тюменской области и других.

Перед участниками конгресса стояла важная задача – выработка совместной стратегии повышения производительности труда в условиях смены экономического уклада, а также постоянных изменений окружающей конкурентной среды.

На кейс-сессии "Презентация практик развития системы наставничества и подготовки наставников на предприятиях России" выступил начальник Тюменского РЭС компании "Россети Тюмень" Андрей Ячменев. Он рассказал о роли наставничества в электросетевой компании и трендах в работе с молодыми специалистами.

"Энергосистема бурно развивается: происходит ее цифровизация. Именно поэтому дальнейшее развитие "умной энергетики" невозможно без инициативной, творческой, активной и профессионально подготовленной молодежи", – отметил Андрей Ячменев.

В ходе презентации участники смогли оценить перспективы и эффективность стратегии развития системы наставничества в компании "Россети Тюмень". Они узнали, что на предприятии успешно внедрена модель саморегулируемого наставничества, при которой ни наставники, ни их подопечные не подбираются специально, а опытные сотрудники самостоятельно берут на себя такую ответственность.

"Очевидным преимуществом такого подхода является то, что в этот список попадают только те, кто действительно имеет желание принять эту трудную и ответственную роль", – подчеркнул Андрей Ячменев.

Генеральный директор НП "Тюменский деловой клуб" Мария Шатохина высоко оценила практику наставничества в электросетевой организации. "Мы наблюдаем, что в компании "Россетти Тюмень" рассматривают наставничество как стратегически значимый элемент системы развития персонала, выдвигая на первый план задачи формирования уникальных знаний, навыков и компетенций сотрудников, развития их потенциала, формирования поведенческих моделей, соответствующих целям развития организации, повышения вовлеченности и инновационной активности персонала. Наставничество рассматривается как ключевая стратегия в управлении компании", – отметила Мария Шатохина.

По ее словам, саморегулируемое наставничество может с успехом применяться как один из инструментов саморазвития сотрудников. "Инициатива и ответственность – это признаки того, что наставник готов добровольно прикладывать усилия к развитию подопечного, который, в свою очередь, стимулирует наставника к саморазвитию. При этом сотрудник, нуждающийся в наставнике, может выбирать для себя того, кто, по его мнению, может оказать лучшую помощь и поддержку, более совместим с ним", – поделилась Мария Шатохина.

Особую популярность среди модераторов и экспертов конгресса получил элемент презентации по ключевым задачам, а также значению для компании и молодежи студенческих отрядов, работающих на объектах электросетевого комплекса "Россетей".

"Студотряды – это возможность для студентов учебных заведений ознакомится со спецификой работы, получить практический опыт в своей будущей профессии, воспитать в себе лидерские качества и научится работать в коллективе", – подчеркнул в своем выступлении Андрей Ячменев.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний "Россети" – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Тюмень" (АО "Тюменьэнерго") – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2018 году составил около 57,9 млрд кВт*ч.

В июне 2019 года компания в составе группы "Россети" начала переход на единую бренд-архитектуру, в связи с чем применяется новый логотип и совместно употребляется название бренда и историческое наименование компании.

Филиал "Тюменские распределительные сети" один из крупнейших филиалов АО "Тюменьэнерго", в зону ответственности которого входят 22 муниципальных района Тюменской области. Общая площадь обслуживаемой территории свыше 160 тысяч квадратных километров с численностью населения более 1 450 000 человек. В состав филиала входят Управление Тюменских распределительных сетей и 3 территориально-производственных отделения: Ишимское, Тобольское и Южное. Протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи, обслуживаемых филиалом, составляет 29 950 км. Основное оборудование включает в себя 221 трансформаторную подстанцию напряжением 35-110 кВ и 6635 напряжением 6-10/0,4 кВ. Годовой объем транспортируемой электрической энергии составляет около 7,8 млрд кВт*час.

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