ТИУ приглашает на семинары "Я - молодой исследователь!"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Серия семинаров "Я - молодой исследователь!" пройдет в Тюменском индустриальном университете. Участники в течение учебного года получат ответы на вопросы: "С чего начать исследование?", "Какие методы и методики применить для решения исследовательских задач?", сообщает пресс-служба опорного вуза.

Первый семинар "От идеи к реализации. Реальный опыт разработки проекта" состоится 9 декабря в 17 часов в актовом зале 7 корпуса ТИУ по адресу ул. Мельникайте, 70. В качестве спикера выступит организатор форума-акселератора "ТехноКульт", аспирант ТИУ Владислав Огай. Он поделится опытом проведения научных исследований и расскажет, как привлечь финансирование своего научного проекта.

Следующий семинар "Введение в Теорию решения изобретательских задач" запланирован 13 декабря. Спикер – победитель программ "УМНИК" и "СТАРТ" Владимир Копырин.

Для участия в семинарах необходимо заполнить электронную заявку.