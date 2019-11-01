Расходы на соцсферу в Тюменской области с начала года увеличились на 28%

soc.admtyumen.ru soc.admtyumen.ru

На финансирование социальной сферы региона из областного бюджета за девять месяцев 2019 года направлено более 70 млрд 973 млн рублей, или 61% общих расходов областного бюджета. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года данные расходы выше на 15 млрд 680 млн рублей, или на 28%.

Об этом на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам доложил заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

"Расходы на социальную сферу по-прежнему являются приоритетным направлением бюджетных расходов, - подчеркнул он. – Населению в штатном режиме оказываются все социальные услуги. Своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты всех мер социальной поддержки".

На программу "Развитие образования" в течение 9 месяцев было направлено 20 млрд рублей. В отчетном периоде введено 2 детских сада, школа на 900 мест. Продолжается строительство 4 детских садов, 5 школ, спортивного комплекса в Тобольске, реконструкция физико-математической школы в Тюмени, приобретено 64 школьных автобуса.

17,5 млрд рублей направлено на развитие здравоохранения, из них 1 млрд рублей - на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 2 млрд рублей - на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи населению в системе обязательного медицинского страхования.

3 млрд рублей – объем финансирования мероприятий по развитию жилищного строительства. 1769 семей в отчетном периоде улучшили жилищные условия.

7 млрд рублей составила государственная поддержка экономики. Из них 2 млрд 800 млн рублей – поддержка АПК. По итогам 9 месяцев наблюдается рост производства продукции АПК по основным товарам.

"Областной бюджет за девять месяцев 2019 года исполнен с превышением доходов над расходами, - сообщил Михаил Таранов. - Профицит по итогам исполнения областного бюджета за девять месяцев 2019 года составил более 48 миллиардов рублей".

Борис Олейник