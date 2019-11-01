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Тюменских предпринимателей приглашают на правовой семинар

Общество, 17:42 28 ноября 2019

deloros72.ru | Фото: deloros72.ru

На семинар о бизнесе и праве от известного адвоката Павла Астахова приглашают корпоративных клиентов, предпринимателей ПАО "Запсибкомбанк" и Тюменское региональное отделение ООО "Деловая Россия", он состоится в ДК "Нефтяник" 3 декабря.

На семинаре по теме "Система Астахова. Право на бизнес = бизнес + право" участники получат новые знания и практические советы, которые помогут обеспечить правовую защищенность при развитии дела. Ключевыми вопросами для обсуждения станут: анализ возможных рисков, с которыми сталкивается предприниматель; модель выстраивания правовой защиты бизнеса; способы защиты от недружественной конкуренции; новые возможности для диалога бизнеса, способы защиты информации, персональных данных, коммерческих секретов и тайн.

Семинар будет проходить в Мраморном зале ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1), с 10 часов 30 минут до 13 часов. Для бесплатного участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте организаторов.

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# Деловая Россия , Запсибкомбанк , предпринимательство , семинар

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