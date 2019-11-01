Более двадцати студенческих команд КВН со всей России соберет фестиваль в Тюмени

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Более 20 команд из Тюмени, Тюменской области, Челябинска, Омска, ЯНАО, ХМАО, Екатеринбурга и других городов соберет фестиваль студенческих команд КВН, который начнется в ДК "Нефтяник" 30 ноября в 18 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Игра пройдет в ТюмГУ в седьмой раз. Она организована по трем блокам: за малый кубок ректора будут бороться команды-дебютанты, во втором блоке будут шутить опытные команды, главный кубок разыграют участники официальных лиг.

"КВН в ТюмГУ – это не просто конкурс на искрометность юмора. Это игра, которая тонко сочетает в себе и творчество, и интеллект, воспитывающая в участниках такие важные навыки, как коммуникабельность, креативность и даже критичность мышления. Умение шутить так, чтобы было действительно смешно, а не обидно, уверен, пригодится в равной степени и инженеру, и юристу", – рассказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Гости и редакторы фестиваля – финалисты Высшей лиги КВН, команда КВН "Борцы. Северный десант" из Сургута. Ведущий – выпускник ТюмГУ, актер команды КВН "Союз", участник шоу "Студия Союз" Артем Муратов.

Билеты для всех желающих – бесплатные. Чтобы стать зрителем, необходимо перейти по ссылке.