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В Тобольске стартовал чемпионат "WorldSkills Тюмень–2020"

Общество, 18:26 28 ноября 2019

группа "WorldSkills Russia-2020 | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "WorldSkills Russia-2020 | Тюмень" ВКонтакте

Открытый региональный чемпионат "WorldSkills Тюмень–2020" стартовал в Тобольском многопрофильном техникуме. До 30 ноября на трех конкурсных площадках свое мастерство и умения покажут представители семи компетенций. Тобольск на соревнованиях представляют 37 юниоров, сообщает городская администрация.

Оценивать ребят будут более 20 экспертов из Москвы, Томска, Тюмени, Сургута, Красноярска, Кургана, Ишима и Ялуторовска.

Приветствуя участников, заместитель главы Тобольска Иван Нефидов, отметил, что чемпионат направлен на повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственный сектор экономики, сферу услуг, сельское хозяйство, совершенствование профессиональных образовательных программ с учетом российских и международных требований.

"Тобольск не первый год участвует в соревнованиях и показывает высокие результаты, так как поддержка рабочих профессий - одна из приоритетных задач в работе муниципалитета. Развитие трудового потенциала, внедрение технологии социального лифта – залог стабильного развития и успеха нашего города", - отметил Иван Нефидов.

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VII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) проходит одновременно в Тобольске и Тюмени по более чем 50 компетенциям. Участие в них принимают более 450 молодых профессионалов и более 600 экспертов.

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# WorldSkills Russia , молодые профессионалы

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