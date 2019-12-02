Прием заявок в Зимние школы "Я - профессионал" завершится 8 декабря

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Прием заявок в Зимние школы для участников олимпиады "Я-профессионал" продлится до 23 часов 59 минут (по мск) 8 декабря, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В 2020 году пройдут 18 профильных и междисциплинарных зимних школ. Зимние школы — это практико-ориентированные форумы, которые на несколько дней объединяют талантливых студентов из разных регионов страны. Их проводят ведущие российские вузы и компании-партнеры олимпиады.

ТюмГУ третий год подряд является вузом-организатором Зимней школы нефтегазового инжиниринга.

"Формат Зимних школ Олимпиады, с одной стороны, дает студентам возможность познакомиться с лучшими университетами и их магистерскими программами, с другой стороны, сами университеты и работодатели видят самых мотивированных и подготовленных участников. Именно поэтому мы с большим внимание относимся к организации Зимней школы по нефтегазовому инжинирингу здесь, в ТюмГУ", - рассказал директор института государства и права, проректор Иван Романчук.

Слушатели Зимних школ познакомятся с опытными специалистами и экспертами в своей отрасли, узнают подробности о работе по профессии и зарекомендуют себя перед потенциальным работодателем.

Участники Олимпиады могут зарегистрироваться на Зимние школы в личном кабинете здесь. Если университет-организатор подтверждает заявку, то участие в образовательной школе бесплатное.