Музейный квиз проведут тобольские краеведы
| Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте
Музейный квиз пройдет в Губернском музее Тобольска в День краеведа, 30 ноября, начало в 15 часов, сообщает пресс-служба Тобольского музей-заповедника.
Участниками квиза - интеллектуального сражения могут стать учащиеся 8-11 классов. За лучшее знание своего края, его истории и главных достопримечательностей, гости будут отмечены сладкими призами и памятными подарками.
Участие в мероприятии – бесплатное, особо приветствуются воля к победе и отличное настроение.
Запись для участия по телефону: 8 (3456) 22-37-13. Количество мест ограничено.