Музейный квиз проведут тобольские краеведы

| Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте

Музейный квиз пройдет в Губернском музее Тобольска в День краеведа, 30 ноября, начало в 15 часов, сообщает пресс-служба Тобольского музей-заповедника.

Участниками квиза - интеллектуального сражения могут стать учащиеся 8-11 классов. За лучшее знание своего края, его истории и главных достопримечательностей, гости будут отмечены сладкими призами и памятными подарками.

Участие в мероприятии – бесплатное, особо приветствуются воля к победе и отличное настроение.

Запись для участия по телефону: 8 (3456) 22-37-13. Количество мест ограничено.