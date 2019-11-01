  • 29 ноября 201929.11.2019пятница
  • USD64,1005
    EUR70,5747
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Музейный квиз проведут тобольские краеведы

Общество, 16:22 29 ноября 2019

Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте

Музейный квиз пройдет в Губернском музее Тобольска в День краеведа, 30 ноября, начало в 15 часов, сообщает пресс-служба Тобольского музей-заповедника.

Участниками квиза - интеллектуального сражения могут стать учащиеся 8-11 классов. За лучшее знание своего края, его истории и главных достопримечательностей, гости будут отмечены сладкими призами и памятными подарками.

Участие в мероприятии – бесплатное, особо приветствуются воля к победе и отличное настроение.

Запись для участия по телефону: 8 (3456) 22-37-13. Количество мест ограничено.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# квиз , краевед , музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:55 29.11.2019Добрые соседи СИБУРа попали в объектив московского фотографа
16:44 29.11.2019Ростуризм: Тюменская область - в лидерах по формированию и продвижению туристических маршрутов
16:33 29.11.2019Поддержать русскую красавицу на конкурсе "Мисс Мира" можно онлайн-голосованием
16:22 29.11.2019Музейный квиз проведут тобольские краеведы