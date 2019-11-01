Тюменцев зовут на Дни таджикской культуры
Дни таджикской культуры в Тюменской области откроются в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр. 11) 1 декабря в 13 часов.
Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Молодежного общества студентов Таджикистана в Тюмени Мухсинджон Зубайдов, студенты подготовили несколько танцевальных и песенных номеров. Гостям покажут национальные костюмы.
Для посетителей установят фотозоны, на фоне которых можно будет сделать снимок на память. Откроется выставка музыкальных инструментов.
Отведать блюда таджикской кухни: различную выпечку, плов и можно за отдельным столиком для гостей.
Вход свободный для всех желающих. Продолжительность мероприятия составит около двух часов.
Инна Пахомова