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Тюменцев зовут на Дни таджикской культуры

Общество, 18:43 29 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Дни таджикской культуры в Тюменской области откроются в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр. 11) 1 декабря в 13 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Молодежного общества студентов Таджикистана в Тюмени Мухсинджон Зубайдов, студенты подготовили несколько танцевальных и песенных номеров. Гостям покажут национальные костюмы.

Для посетителей установят фотозоны, на фоне которых можно будет сделать снимок на память. Откроется выставка музыкальных инструментов.

Отведать блюда таджикской кухни: различную выпечку, плов и можно за отдельным столиком для гостей.

Вход свободный для всех желающих. Продолжительность мероприятия составит около двух часов.

Инна Пахомова

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# концерт , музыка , национальности , отдых , фотозоны

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