Тюменцев зовут на Дни таджикской культуры

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Дни таджикской культуры в Тюменской области откроются в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, стр. 11) 1 декабря в 13 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Молодежного общества студентов Таджикистана в Тюмени Мухсинджон Зубайдов, студенты подготовили несколько танцевальных и песенных номеров. Гостям покажут национальные костюмы.

Для посетителей установят фотозоны, на фоне которых можно будет сделать снимок на память. Откроется выставка музыкальных инструментов.

Отведать блюда таджикской кухни: различную выпечку, плов и можно за отдельным столиком для гостей.

Вход свободный для всех желающих. Продолжительность мероприятия составит около двух часов.

Инна Пахомова