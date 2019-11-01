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Тюменцы могут стать участниками Клуба болельщиков сборной России "Наши парни"

Спорт, 13:48 29 ноября 2019

static.rfs.ru

Тюменцы могут вступить в Клуб болельщиков сборной России по футболу "Наши парни" и получить билеты на матчи группового этапа с участием национальной команды, сообщает Российский футбольный союз.

Всего будет разыграно шесть тысяч кодов доступа к билетному порталу УЕФА на покупку двух билетов на матчи сборной России группового этапа ЕВРО 2020 на сайте.

Два простых шага, чтобы оказаться на матчах ЕВРО-2020 с участием сборной:

- стать членом Клуба болельщиков сборной России по футболу "Наши парни", зарегистрировавшись на сайте.

- для участия в розыгрыше перейдите в раздел меню "Евро 2020", подтвердите ваш номер телефона, согласитесь с правилами акции и нажмите кнопку "Принять участие".

Регистрация в личном кабинете lk.rfs.ru доступна с 19 ноября 2019 года. Акция продлится по 2 декабря.

Розыгрыш будет проведен 3 декабря в 15 часов по московскому времени.

Коды доступа для покупки билетов на сайте будут высланы победителям на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации, с 3 декабря до 5 декабря включительно по московскому времени.

Кодом можно воспользоваться в период с 4 по 18 декабря 2019 года по московскому времени.

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# акция , билеты , ЕВРО-2020 , Клуб болельщиков , Российский футбольный союз , футбол

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