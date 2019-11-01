Тюменец десять лет проведет в тюрьме за сто граммов наркотиков

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Ранее судимый 29-летний тюменец осужден на 10,5 лет за покушение на сбыт наркотиков. Такой приговор вынес Ленинский районный суд Тюмени, сообщает прокуратура Ленинского округа.

Из материалов уголовного дела известно, что вечером 25 августа 2019 года автопатруль ДПС обратил внимание на стоявший у АЗС по ул. Западносибирской без включенной аварийной световой сигнализации автомобиль LadaGranta. При этом в салоне машины горел свет. Полицейские подъехали к автомобилю, водитель стал вести себя подозрительно. В ходе досмотра мужчины и машины были обнаружены синтетические наркотики. Опасные вещества нашли и в пяти тайниках, которые успел сделать подсудимый. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Всего по делу было изъято более 113 гр. наркотиков.

Установлено, что в июне 2019 года тюменец условно-досрочно освободился из колонии, где отбывал срок за кражи и наркопреступление.

Суд назначил подсудимому 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.