На улице Герцена в Тюмени решится вопрос с проблемной парковкой

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Благодаря тюменским единороссам на улице Герцена решится вопрос с проблемной парковкой. В рамках Всероссийской недели приемов граждан, приуроченной к 18-летию партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Иван Квитка провел личный прием граждан в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", на прием пришел тюменец, который рассказал парламентарию про парковку автомобилей около многоэтажного дома № 52 по ул. Герцена, в котором он проживает. На ней водители паркуются хаотично и создают неудобства для всех жителей дома постоянным шумом и сигналами. Гражданин высказал свои опасения в связи с частичным отсутствием доступа к дому для пожарных машин.

Иван Квитка отметил, что для решения актуальных вопросов людей важно эффективное взаимодействие всех ветвей власти. После беседы с гражданином депутат обратился к главе города, секретарю Тюменского городского отделения партии Руслану Кухаруку с просьбой встретиться с жителем Тюмени и на месте обсудить решения озвученных проблем. В ходе этой встречи активист обозначил еще ряд тем, которые касались благоустройства прилегающей к дому территории и уборки мусора, также он уточнил у главы Тюмени, какие меры безопасности будут предприниматься во время сноса соседнего дома, признанного аварийным.

Руслан Кухарук внимательно выслушал жителя и отметил, что в ближайшее время будет создано единое парковочное пространство. "Данная мера значительно разгрузит территорию и позволит навести порядок. Что касается сноса соседнего аварийного здания, по нему сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Обязательно будет сделано обследование близлежащих домов, зафиксировано состояние всех конструкций и установлены маячки. Будем контролировать ситуацию и подрядчика, осуществляющего снос дома. Все решения будут приниматься совместно с жителями близлежащих домов", - рассказал глава города.

Кроме того, специалисты рассмотрят вопрос обустройства подъездных путей к Герцена, 52, ремонта перехода к школе, проведут расчистку территории от строительного мусора. Чтобы озеленить территорию между домом и парковкой Кухарук порекомендовал жителям принять участие в проекте "Посади дерево".

Отметим, что такие встречи глава города проводит регулярно и всегда берет острые вопросы на личный контроль.