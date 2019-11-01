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Эксперт WorldSkills Russia-2020 рассказал о блюдах - пятнадцатиминутках

Общество, 13:37 29 ноября 2019

WorldSkills Russia-2020 Тюмень во ВКонтакте | Фото: WorldSkills Russia-2020 Тюмень во ВКонтакте

Какие блюда можно приготовить за 15 минут до прихода гостей, об этом рассказал главный эксперт компетенции "Поварское дело" WorldSkills Russia-2020 Тюмень Максим Шевелев, сообщают организаторы чемпионата.

"Готовим кростини – бутерброды на хрустящем хлебе. Для этого, собственно, обжариваем хлеб, делаем сальсу из свежих томатов и лука, украшаем закуску зеленью, - говорит эксперт, преподаватель Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, - тонко нарезаем сыр, кладем на него ветчину, заворачиваем в рулетик, добавляем зелень. Берем ветчину и что-нибудь из овощей (например, болгарский перец), кладем друг на друга, закрепляем все это шпажкой"

Максим Шевелев посоветовал, как улучшить вкус самых простых блюд – макарон и жареной картошки. Итак, к макаронам можно подать сливочно-лимонный соус с добавлением каперсов. В этом случае ваша паста приобретет сливочный вкус и подарит приятное послевкусие. Картошку же следует жарить до хрустящей корочки на смеси двух масел – сливочного и растительного, а после этого закрыть крышкой и дать потомиться.

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# WorldSkills Russia-2020 , повар , чемпионат

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