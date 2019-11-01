Анита Цой посетит K-pop фестиваль Hanadae в Тюмени

| Фото: организаторов фестиваля Handae | Фото: организаторов фестиваля Handae

Почетный посол туризма и культуры Республики Корея в России, заслуженная артистка страны Анита Цой приедет с визитом в Тюмень. Артистка посетит второй танцевальный фестиваль Hanadae в КТЗ "Золотые ворота Сибири" 30 ноября, начало в 13 часов 30 минут.

Почетная гостья Анита Цой будет председательствовать в жюри фестиваля-конкурса. Танцевальные состязания в стиле K-pop пройдут по пяти дисциплинам: Cover G-dance, Cover B-dance, Cover Solo dance, Cover Song и Cover Music Video - конкурсанты будут соперничать за лучшее исполнение кавер-версии танцев. В финале сойдутся 40 команд из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Омска, Тюмени, Санкт-Петербурга и других городов - около 150 участников.

"Ожидаем более 500 зрителей. Мы подготовили для гостей танцевального события фотозоны, будут работать ярмарки, на которых можно будет приобрести предметы корейской культуры. И сами танцы – зрелищное действо. Будет красочно, зажигательно, молодежно", - обещают организаторы мероприятия.

Фестиваль Hanadae проводится в Тюмени при поддержке почетного консула Республики Корея в Тюмени Игоря Самкаева.

Ирина Ромашкина