Восемнадцать иностранных преступников задержали в Тюменской области

| Фото: 86.mvd.ru | Фото: 86.mvd.ru

18 зарубежных преступников задержаны в Тюменской области в 2019 году, сообщает региональная прокуратура.

Задержанных компетентные органы Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана разыскивали за преступления на территории своих государств.

Как отмечают в надзорном ведомстве, восемь из них разыскивались за хищения, трое – за уклонение от армии, один за убийство.

Часть из них уже выдана в иностранные государства для привлечения к уголовной ответственности. Например, в июне правоохранительным органам Узбекистана выдан злоумышленник, находившийся в межгосударственном розыске за кражи в Коканде. На родине ему грозит до восьми лет лишения свободы.