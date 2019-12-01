В тюменском конкурсе "Книга года-2019" открыта новая номинация

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В тюменском конкурсе "Книга года-2019" открыта новая номинация "Лучшая книга о Великой Отечественной войне". Она посвящена юбилею Великой Победы и предстоящему Году памяти и славы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель конкурса "Книга года-2019", представитель Центра творческих инициатив "МедиаСоюз" Дарья Ефимова.

Конкурс "Книга года-2019" проводят Центр творческих инициатив "МедиаСоюз" и Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Проект конкурса Дарья Ефимова представила на конкурс среди НКО в региональном департаменте культуры и получила на его реализацию 400 тыс. рублей.

"Конкурс рассчитан на писателей и издателей. Участниками могут стать авторы разного возраста. Положение конкурса уже разработано, определены эксперты и члены жюри. Объявление о конкурсе прошло. Заявки принимаются до 16 декабря", - рассказала она.

В номинации "Самая популярная книга" победитель будет определен в ходе интернет-голосования. Победителей в номинациях - "Лучшее издание нетрадиционного формата", "Лучшее полиграфическое решение", "Лучшая книга о родном крае", "Лучшая патриотическая книга" - определят члены жюри.

"Вначале эксперты рассмотрят заявки, каждый эксперт в своей номинации отберет работы, достойные для продвижения. Затем за работу примутся семь членов жюри - писатели, члены Союза писателей Тюменской области, представители ведущих издательств региона и СМИ. В прошлом году более ста писателей и издательств приняло участие в конкурсе, в этот раз, надеемся, будет больше", - говорит Дарья Ефимова.

17 декабря сформируют лонг-лист конкурса, 23 декабря - шорт-лист. 26 декабря в областной научной библиотеке пройдет подведение итогов конкурса "Книга года-2019" и награждение победителей.

Анжела Лебедева