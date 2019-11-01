Ростуризм: Тюменская область - в лидерах по формированию и продвижению туристических маршрутов

| Фото: пресс-службы туристического форума | Фото: пресс-службы туристического форума

Высокую оценку туристическому потенциалу Тюменской области дала советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова. Об этом она сообщила, общаясь с журналистами на форсайт-форуме "Сибирь-Урал", который проходит в музейном комплексе имени Словцова.

По ее мнению, в регионе хорошо развита инфраструктура, Рощино стал комфортным и удобным аэропортом, и сама областная столица привлекательна для туров выходного дня.

Перспективами в отрасли, которые есть перед Тюменской областью, эксперт видит деловой, экскурсионный и охотничий туризм, а также туры выходного дня. Она назвала субъект одним из лидеров по продвижению и формированию туристических маршрутов, что доказывает внушительное число людей, посетивших регион в рамках проекта "Императорский маршрут".

"Хотелось бы "подтянуть" в Тюмень москвичей и петербуржцев. Здесь есть, что посмотреть и чем заняться. Это и оздоровительный туризм, огромное количество источников, есть санатории очень высокого класса. Хотелось бы обратить внимание на такую точку роста, как охотничий туризм. Если привлечь якорного инвестора, который построит несколько бутик-отелей, - это заинтересует любителей охоты со всей России и из-за рубежа. Для развития этих видов туризма мы будем двигаться вместе с региональным правительством", - заверила Наталья Осипова.

Она поделилась идеями по поводу событий в Тюменской области на ближайший год. В конце февраля - начале марта 2020 года для продвижения зимнего туризма в регионе планируют организовать масштабное и красочное мероприятие. Уже есть договоренность о том, что в Тюмень на инфотур привезут федеральных туроператоров. Важно, чтобы в системах бронирования таких гигантов отрасли появились туры выходного дня в Тюменскую область. На лето намечен рок-фестиваль, совмещенный с арт-фестивалем.

Советник руководителя Ростуризма заявила, что уровень развития туризма в регионе считает серьезным достижением профессиональной и грамотной команды, и выразила намерение федерального агентства продолжать поддерживать ее участников. По ее мнению, Тюменская область готова принимать иностранных туристов и встать в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.

"Обратите внимание на вашу гастрономию. Я попробовала уху с нефтью - нигде в России нет настолько уникального бренда. Или мороженое из оленины, это тоже уникальный продукт. Главное - не снижать темпы развития туристической отрасли, не опускать высоко заданную планку. А для привлечения иностранных гостей необходимо регулярно, минимум пять-шесть раз в год проводить для зарубежных туроператоров инфотуры", - считает Наталья Осипова.

Напомним, более 250 представителей сферы туризма из разных регионов России собрались в музейном комплексе имени Словцова на форсайт-форуме "Сибирь-Урал", чтобы обсудить новые направления в развитии отрасли. В программе пятидневного мероприятия запланирован открытый фестиваль для горожан и гостей Тюмени 30 ноября.

Дарья Казакова