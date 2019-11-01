Туристский форсайт-форум "Сибирь-Урал" - уникальное явление, считает Андрей Пантелеев

| Фото: пресс-службы туристического форума | Фото: пресс-службы туристического форума

Уникальным событием назвал туристский форсайт-форум "Сибирь-Урал", который проходит в Тюмени, заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

Напомним, что более 250 представителей сферы туризма из разных регионов России собрались в музейном комплексе имени Словцова, чтобы обсудить новые направления в развитии отрасли.

Андрей Пантелеев подчеркнул, что форум - это совместный продукт правительства Тюменской области, компании СИБУР, Минэкономразвития и Ростуризма. Он начался 28 ноября и продлится пять дней. В первый день прошла сессия по государственно-частному партнерству, где рассказали о концессиях как способе создания крупных проектов в регионах при участии бизнеса, областного руководства и федерации. Помимо форсайт-сессии, запланирован открытый фестиваль для горожан и гостей Тюмени 30 ноября, инфотуры по региону для туроператоров, в том числе иностранных. Замгубернатора отметил, что если формат приживется, то в 2020 году туристский форум в Тюмени снова будет таким насыщенным событиями.

Комментируя дальнейшие шаги в развитии туристической отрасли в субъекте, Андрей Пантелеев назвал первоочередной задачей написание региональной стратегии по туризму. "Это те основные направления, которые себя уже зарекомендовали, будут максимально поддерживаться и развиваться в ближайшее время. Там должны быть определены инструменты поддержки, которые позволят объединить усилия малого и среднего предпринимательства, среднего бизнеса и крупных компаний. Мы видим большой потенциал в синергии этих трех уровней. Каждый представитель бизнеса должен найти свою нишу, где он сможет приложить усилия для того, чтобы наше сотрудничество приводило к эффективному результату", – сообщил заместитель губернатора.

В программе делового дня 29 ноября запланирована работа трех сессий и двух круглых столов, по результатам которых будут подписаны соглашения федерального и регионального уровней в сфере туризма. На форсайт-сессии для представителей туриндустрии и муниципальных образований эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) договорятся о сотрудничестве и обменяются опытом с муниципальными образованиями регионов.

Дарья Казакова