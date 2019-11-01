Студенты медвуза провели интерактивную выставку "Тюмень – город госпиталей"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Военный госпиталь времен Великой Отечественной войны воссоздали студенты Тюменского государственного медицинского университета в здании бывшего госпиталя № 2475 (ул. Республики, 44) 30 ноября. Волонтерский проект исторической реконструкции "Тюмень – город госпиталей" приурочен к 75-летию Великой Победы.

В историческом здании Тюмени, известном в городе как Дом купца Колмакова, ныне располагается стоматологическое отделение университетской клиники Тюменского ГМУ. Здесь на основе исторических справок и воспоминаний очевидцев студенты на один день воссоздали эвакуационный госпиталь № 2475 времен Великой Отечественной войны. Гостями стали тюменские школьники, студенты вузов, иностранные студенты ТюмГМУ. Путешествия в историю проходили каждые полчаса.

"Патриотическое воспитание – один из самых важных разделов в воспитательной работе. Обучение в вузе – это не только овладение профессиональными навыками, это воспитание личности, гражданской позиции. Историческая реконструкция, созданная самими студентами – это лучшая форма воспитания патриотизма. 3 августа 1941 года первый военный госпиталь Тюмени уже принимал раненых", – рассказала профессор кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии и клинической фармакологии Тюменского ГМУ Ирина Трошина.

За годы войны органы здравоохранения развернули в Тюмени 11 госпиталей в 26 зданиях. В них трудились более 60 врачей, сотни фельдшеров и медицинских сестер, которые оказали помощь 70 тысячам раненых и больных воинов Советской армии. В годы войны население Тюмени возросло в два раза – таков был поток эвакуированных с фронта. Благодаря усилиям врачей и медперсонала тюменских госпиталей 65% раненых возвращались в строй.

Глазами очевидцев

Экскурсоводы рассказывали истории, которые хранят стены военного госпиталя № 2475. Например, посетителям поведали воспоминания танкиста Петра Шешукова. Бойца доставили с ранениями в живот и глаз. Удивил и обрадовал пришедшего в себя танкиста во время обхода начальник госпиталя майор Розенкранц: оказывается, Петр лежит не в Муроме, как ему казалось, а в Тюмени, рядом с которой, в Ярковском районе, его дом, где до войны он работал киномехаником.

"И настал черед командовать Петру Ивановичу. Он приказал майору приобрести кинопроектор "К-101": "Кино для раненых гнать буду!". Он сделал проекцию на потолок, чтобы фильмы могли смотреть лежачие больные", – рассказала экскурсовод.

Вот по коридору на носилках пронесли фронтовика. Больные лежат на кушетках, кто-то даже на полу… Унывать пострадавшим не дает гармонь, заботятся о самочувствии больных медсестры.

В одной из комнат посетители оказались в операционной. Здесь борется за жизнь раненого ведущий хирург госпиталя Павел Сазонов. Современники утверждают, что Павел Иванович всегда проявлял хирургическую инициативу. Так, однажды к хирургу поступил тяжелый пациент – безнадежно раненый с отмороженной ногой. Все врачи пророчили ампутацию и инвалидность. Солдат же рвался на фронт. Сазонов переместил пяточную кость на таранную и сохранил ногу. Красноармеец не только остался цел, но и бегал после восстановления, заверяют исторические свидетельства.

Заместитель начальника управления по воспитательной и учебной работе Тюменского МГУ Инга Некрасова отметила, что Великая Отечественная война для студентов – это история их прадедов, которую они знают из личных архивов. Для них погружение происходит за счет личных историй и историй родного края.

"На выставке наши студенты-волонтеры вживаются в образы врачей-хирургов, ощущают свою причастность к подвигам своих дедов. У нас формируется патриотический клуб. После такой волонтерской работы многие ребята пишут исследования на исторической секции "Гордимся и помним" на Всероссийский научный форум "Неделя молодежной науки"", – подчеркнула она.

Глазами современников

Шестикурсница лечебного факультета Людмила Иванченко многие истории о людях и их достижениях во время войны в этом здании знает наизусть. Девушка изучала информацию по госпиталю № 2475 в исследовательской работе вместе с директором музея истории Ириной Шороховой. Студентка презентовала исследование на Всероссийском научном форуме "Неделя молодежной науки" в марте 2019 года.

"Люди были необыкновенные – подвиг наших соотечественников вдохновляет. Масштабы милосердия тюменской земли оценить невозможно. Эта выставка – дань памяти тем героям, которые трудились, чтобы наша страна смогла выстроить, победить. Любая война - это трагедия, это всегда человеческие жертвы", – убеждена будущий врач.

Гостьей мероприятия стала третьекурсница Анна Данылкива, она учится на медсестру на факультете высшего сестринского образования Тюменского ГМУ. Девушка задумалась: сможет ли она так же самоотверженно помогать своим пациентам в таких непростых военных условиях?

"Эта выставка учит. На войне было страшно. Мои родственники работали врачами в войну, на Украине. Мне кажется, я смогла бы быть такой самоотверженной – ведь мои предки смогли", – задумалась студентка.

Пятиклассники Алексей Теплов и Максим Сафронов из школы № 94 ушли с необычной экскурсии не только с множеством снимков и знаниями, но и с внутренним убеждением: война – это плохо.

"Экскурсия нам очень понравилась. Мы увидели, как достают из человека пулю, как кормят раненых, как их перебинтовывают. Война – это такая страшная игра, когда отвоевывают свою Родину. Чтобы люди мирно жили, лучше не воевать, а установить мирное соглашение во всем мире", – сделали выводы школьники.

Классный руководитель Елена Кузнецова оценила пользу перфоманса волонтеров-медиков. "Очень поучительно, интересно, дети на все смотрели с открытыми ртами. Алексей у нас даже побывал в роли солдата, а Максим помогал накладывать шину. Нам очень понравилось", – поделилась впечатлениями педагог.

Памяти Великой Победы…

Впервые проект "Тюмень – город госпиталей" реализовали пятью годами ранее, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Интерактивная выставка понравилась многим. Теперь же проект обновился благодаря студенту пятого курса лечебного факультета Тюменского ГМУ Ярославу Ренёву. Он собрал исторические данные, переработал материал для экскурсоводов. На основе исторических справок создал стенды с информационными справками.

"Меня поразило, как жители Тюмени по первому зову собрались на первом заседании: вся базарная площадь была заполнена. Люди везли все, что нужно было госпиталям – мебель, кухонную утварь, картины. Позже школьники развлекали бойцов творческими номерами. Чувствовался народный дух", – обратил внимание автор.

Создав проект, студент защитил его на конкурсе "Моя идея", где выиграл грант в 50 тыс. рублей на организацию выставки. Самым сложным было собрать команду, найти костюмы, атрибутику, вспоминает Ярослав Ренёв. В перфомансе задействовано более 60 человек. Костюмами помогли тюменская "Молодая гвардия" и музей Словцова.

В новом проекте студент добавил нововведения: на средства гранта обновили стенды, купили бинты и искусственную кровь, чтобы добавить зрелищности. Кроме того, молодой человек перевел материал на английский язык – с подвигами тюменского тыла познакомили иностранных студентов ТюмГМУ из Индии, Нигерии и Египта.

Ирина Ромашкина