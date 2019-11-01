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Туристический фестиваль "Открой свою Сибирь" стартовал в Тюмени

Общество, 12:57 30 ноября 2019

Фото организаторов фестиваля

Туристический фестиваль "Открой свою Сибирь" открылся в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени.

Впервые на одной площадке представлены сразу более ста предложений туристической отрасли. Каждый из многочисленных гостей фестиваля сможет получить исчерпывающую информацию о выставках, концертах и других событиях, гастрономических предложениях, возможностях для санаторно-курортного лечения.

Каждая из локаций фестиваля отличается оригинальным оформлением. Здесь можно посидеть на лыжном троне на площадке "Кулича-парка", отдохнуть в шезлонге в зоне презентации аквапарка, насладиться лесными ароматами на презентационном пространстве эко-парка "Тайга".

Напомним, фестиваль "Открой свою Сибирь" стал логическим продолжением туристского форсайт-форума "Сибирь – Урал", который состоялся в областной столице 29 ноября. Участники форума высоко оценили туристический потенциал Тюменской области.

"Тюмень очень привлекательна. Сюда хочется приезжать, потому что есть, что посмотреть. Тюменская область - один из лидеров по формированию и продвижению брендовых маршрутов, например, "Императорского маршрута". Кроме того, сити-туры и туры выходного дня могут привлечь москвичей и жителей Санкт-Петербурга. Также востребован оздоровительный туризм. Для развития этих и других направлений мы будем работать совместно с региональным правительством", - отметила советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова.

Фото организаторов фестиваля Фото организаторов фестиваля Фото организаторов фестиваля ﻿

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# туризм , фестиваль

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