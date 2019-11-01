Турфестиваль "Открой свою Сибрирь": угощения, развлечения, мастер-классы

Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь"

Десертами "VisitTyumen" угощают гостей туристического фестиваля "Открой свою Сибирь", который продолжается в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени.

А в амфитеатре музейного комплекса участникам фестиваля показывают спектакль молодежного авангардного театра "Формат" по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок".

Большой интерес у гостей фестиваля вызывают мастер-классы по народным ремеслам. Известный тюменский реставратор Святослав Шитов рассказывает о 400-летней истории сибирской деревянной игрушки. Некоторые участники мастер-классов уже изготовили своими руками красивых деревянных зайцев.

Напомним, в 16 часов на фестивале стартует розыгрыш подарков, на котором тюменцы и гости областной столицы смогут получить более ста памятных призов.