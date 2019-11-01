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Турфестиваль "Открой свою Сибрирь": угощения, развлечения, мастер-классы

Общество, 15:53 30 ноября 2019

Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь"

Десертами "VisitTyumen" угощают гостей туристического фестиваля "Открой свою Сибирь", который продолжается в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени.

А в амфитеатре музейного комплекса участникам фестиваля показывают спектакль молодежного авангардного театра "Формат" по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок".

Большой интерес у гостей фестиваля вызывают мастер-классы по народным ремеслам. Известный тюменский реставратор Святослав Шитов рассказывает о 400-летней истории сибирской деревянной игрушки. Некоторые участники мастер-классов уже изготовили своими руками красивых деревянных зайцев.

Напомним, в 16 часов на фестивале стартует розыгрыш подарков, на котором тюменцы и гости областной столицы смогут получить более ста памятных призов.

Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" ﻿

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# туризм , фестиваль

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