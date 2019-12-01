Тюменцы стали больше зарабатывать и тратить

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 2019 году у жителей Тюменской области выросли доходы и расходы. Средняя зарплата в регионе превысила 47 тысяч рублей. Такие данные отражены в статистическом докладе "Cоциально-экономическое положение Тюменской области в январе-октябре 2019 года".

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе-сентябре 2019 года в Тюменской области составила 47 тыс. 146 рублей, это на 6,5% больше, чем год назад. Меньше всего жители "заработали" в январе - 42 тыс. 425 рублей. Самым прибыльным оказался май - 52 тыс. 382 рубля. Денежные доходы на душу населения составили 31 тыс. 384 рублей в месяц, прирост по сравнению с 2018 годом - 2,5%.

В сентябре самые высокие зарплаты получали в производстве химических веществ и химпродуктов (134 тыс. 917 руб./мес.), в сфере добычи полезных ископаемых (112 тыс. 915 руб./мес.), деятельности воздушного и космического транспорта (101 тыс. 442 руб./мес.), научных исследованиях и разработках (97 тыс. 125 руб./мес.), производстве машин и оборудования (88 тыс. 974 руб./мес.).

За 10 месяцев тюменцы оставили в магазинах 326 млрд 412,4 млн рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил 2,2%.

По последним данным Тюменьстата, в регионе проживает 1 млн 533,3 тыс. человека. Следовательно, в среднем на жителя шопинг обходился примерно в 21,3 тыс. рублей в месяц.

Самым затратным оказался август, когда в торговых точках оставили 33 млрд 918,9 млн рублей, возможно, из-за сборов в школу. Самым экономным был февраль - 30 млрд 281,7 млн рублей.

Рынок платных услуг прибавил незначительно - 0,3% по сравнению с январем-октябрем 2019 года. Оборот составил 77 млрд 115,3 млн рублей. Это примерно по 5 тысяч рублей на человека, пишет "Вслух.ру"