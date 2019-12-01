Театр "Ангажемент" готовит премьеру спектакля

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Молодежный театр “Ангажемент” готовится представить тюменцам новый спектакль под названием “Я убил царя” по пьесе драматурга Олега Богаева. Постановка создана при финансовой поддержке Российского фонда культуры.

Премьер будет две - в клубе “Дом Печати” 10 и 11 декабря и, собственно, на сцене “Ангажемента” 12 декабря.

В “Доме Печати” тюменцам предложат звуковое путешествие по Ипатьевскому дому, который перенесет в Екатеринбург 1918 года. Слушатели прикоснутся к таинственной истории убийства царской семьи Романовых. Им раздадут наушники, и они совершат путешествие по "дому Ипатьева", встретятся с уликами дела и услышат голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых. В финале зритель станет участником или свидетелем последнего ужина императорской семьи, после которого ночью она была убита, пишет "Вслух.ру".

На сцене театра "Ангажемент" - спектакль-расследование. У горожан будет возможность погрузиться в таинственную историю убийства царской семьи Романовых, выслушать и увидеть участников и очевидцев той роковой ночи и завершить наконец-то это загадочное дело, которое не даёт покоя уже 100 лет.

“Действия, происходящие в спектакле, основаны на реальных исторических событиях, но не являются подтвержденными фактами”, - отмечают в театре.