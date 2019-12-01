Театр "Ангажемент" готовит премьеру спектакля
Молодежный театр “Ангажемент” готовится представить тюменцам новый спектакль под названием “Я убил царя” по пьесе драматурга Олега Богаева. Постановка создана при финансовой поддержке Российского фонда культуры.
Премьер будет две - в клубе “Дом Печати” 10 и 11 декабря и, собственно, на сцене “Ангажемента” 12 декабря.
В “Доме Печати” тюменцам предложат звуковое путешествие по Ипатьевскому дому, который перенесет в Екатеринбург 1918 года. Слушатели прикоснутся к таинственной истории убийства царской семьи Романовых. Им раздадут наушники, и они совершат путешествие по "дому Ипатьева", встретятся с уликами дела и услышат голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых. В финале зритель станет участником или свидетелем последнего ужина императорской семьи, после которого ночью она была убита, пишет "Вслух.ру".
На сцене театра "Ангажемент" - спектакль-расследование. У горожан будет возможность погрузиться в таинственную историю убийства царской семьи Романовых, выслушать и увидеть участников и очевидцев той роковой ночи и завершить наконец-то это загадочное дело, которое не даёт покоя уже 100 лет.
“Действия, происходящие в спектакле, основаны на реальных исторических событиях, но не являются подтвержденными фактами”, - отмечают в театре.