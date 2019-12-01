  • 1 декабря 20191.12.2019воскресенье
  • USD64,0817
    EUR70,5475
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Театр "Ангажемент" готовит премьеру спектакля

Общество, 17:51 01 декабря 2019

| Фото: www.mkrf.ru

Молодежный театр “Ангажемент” готовится представить тюменцам новый спектакль под названием “Я убил царя” по пьесе драматурга Олега Богаева. Постановка создана при финансовой поддержке Российского фонда культуры.

Премьер будет две - в клубе “Дом Печати” 10 и 11 декабря и, собственно, на сцене “Ангажемента” 12 декабря.

В “Доме Печати” тюменцам предложат звуковое путешествие по Ипатьевскому дому, который перенесет в Екатеринбург 1918 года. Слушатели прикоснутся к таинственной истории убийства царской семьи Романовых. Им раздадут наушники, и они совершат путешествие по "дому Ипатьева", встретятся с уликами дела и услышат голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых. В финале зритель станет участником или свидетелем последнего ужина императорской семьи, после которого ночью она была убита, пишет "Вслух.ру".

На сцене театра "Ангажемент" - спектакль-расследование. У горожан будет возможность погрузиться в таинственную историю убийства царской семьи Романовых, выслушать и увидеть участников и очевидцев той роковой ночи и завершить наконец-то это загадочное дело, которое не даёт покоя уже 100 лет.

“Действия, происходящие в спектакле, основаны на реальных исторических событиях, но не являются подтвержденными фактами”, - отмечают в театре.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 01.12.2019Что лучше дарить детям на Новый год, рассказали психологи
18:51 01.12.2019Специалисты тюменской ОКБ №1 - на передовой детской кардиохирургии
18:00 01.12.20192 декабря - события дня
17:51 01.12.2019Театр "Ангажемент" готовит премьеру спектакля