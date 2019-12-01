Всемирный день борьбы со СПИДом проходит в Тюмени

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" проходит в ТРЦ "Сити-Молл" 1 декабря.

На Всероссийской акции до 16 часов каждый желающий сможет пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить квалифицированную консультацию врача. Профилактическое мероприятие приурочили к Всемирному дню борьбы со СПИДом, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Помимо тестирования посетители торгового центра могут проверить психофизиологическое состояние и уровень стресса, узнать о функциональном состоянии своего сердца и измерить артериальное давление.

Организаторы разыгрывают викторину "Что ты знаешь о ВИЧ-инфекции", в которой можно заполучить подарки от участников проекта "Красные бренды", зарядку с фитнес-инструктором, фотосессию, игру в мини-футбол и другое. Кроме того, работает круглосуточная горячая линия Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день был учрежден Всемирная организация здравоохранения в 1988 году, чтобы повысить осведомленность об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции.

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека. Вирус живет только в биологических жидкостях организма человека, во внешней среде погибает в течение нескольких минут.

СПИД - это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате действия вируса происходит разрушение иммунной системы человека, и организм становится беззащитным перед любой инфекцией, которая и приводит к гибели. Стадия СПИДа - это конечная стадия ВИЧ-инфекции.

Как сообщает Роспотребнадзор, распространение ВИЧ-инфекции остается одной из главных проблем человечества: сегодня, по данным ВОЗ, в мире насчитывается 37,9 миллиона людей, живущих с ВИЧ. Лекарство, способное полностью победить эту инфекцию, пока не создано, но благодаря эффективной антиретровирусной терапии вирус можно контролировать и предотвращать его передачу.

"Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных в возрасте 20 лет, получающих в качестве лечения антиретровирусную терапию, увеличилась в мире за последнее двадцатилетие с 36 лет до 51 года. Благодаря предпринимаемым усилиям, число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снизилось в мире до 1,7 миллиона человек в год, показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди детей снизился на 41 процент относительно 2010 года", - отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова.