Более миллиона рецептов выписали по федеральной льготе в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 млн 140 тыс. 511 рецептов выписано по федеральной льготе в Тюменской области за 11 месяцев, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Лекарственных препаратов отпущено на сумму 675 млн 187 тыс. рублей. При недостаточности лекарственной терапии пациентам назначают дополнительные препараты за счет средств областного бюджета. С начала года федеральным льготникам дополнительно назначено таких необходимых лекарств на сумму более 34,6 млн рублей.

Добавим, что на получение государственной социальной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами по рецептам врачей в Тюменской области имеют право 54 тыс. 877 человек. Из федерального бюджета эти цели выделено 761,9 млн рублей.

Нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами, которые включены в регистр по высокозатратным нозологиям, в регионе - 2 тыс. 227 человек. Для них поставлено дорогостоящих лекарственных средств на сумму 401,5 млн рублей, уже отпущено лекарств по 5 тыс. 282 рецептам.

По вопросам лекарственного обеспечения в департаменте здравоохранения Тюменской области организована работа горячей линии: 42-78-23, 68-45-65. Вся поступающая информация оперативно рассматривается совместно с медицинскими организациями.