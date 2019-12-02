Скорая помощь в Тюмени приглашает на работу водителей

| Фото: Станция скорой помощи | Фото: Станция скорой помощи

Водителей, имеющих удостоверение категорий B, C или B, D и стаж не менее трех лет, приглашает на работу Станция скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба организации.

Всего предлагается 10 вакансий в связи с тем, что количество выездных бригад увеличилось на две.

Эта работа для тех, кто готов приходить на помощь, ведь в рабочем графике водителей немало ситуаций, которые требуют решительности и аккуратности.

Роберт Хайруллин пришел на скорую помощь два года назад и уже стал одним из лучших сотрудников. Уже в первый год работы он занял третье место в конкурсе профмастерства среди водителей скорой, а в 2018 году в команде с медиками завоевал первое место среди выездных бригад скорой помощи.

Смена на скорой помощи — шахматная доска, а задача водителя — своевременно прибыть на вызов и быстро эвакуировать пациента в стационар. В 2018 году Роберт Хайруллин помог вытащить девушку-водителя из машины, попавшей в ДТП.

"В аварии она получила травму, и серьезную, — перелом бедра. После того, как медики обезболили, наложили шину, мы с пожарным вдвоем извлекли ее из машины. На руках доставали ее с водительского сиденья через задние двери автомобиля, переложили на носилки и в машину скорой", – рассказал водитель Роберт Хайруллин.

Город все время в движении, но его интенсивность зависит от времени суток. Необходимо изучить эти особенности, знать, в какое время и какая дорога может быть затруднена в движении или свободна, как работают светофоры. По словам водителя, все это помогает ему быстро найти оптимально короткий путь.

Вопросы по приему на работу можно задать кадровой службе по телефону 45-24-18.