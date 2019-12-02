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Горячую линию по вопросам качества и безопасности новогодних товаров открыл Роспотребнадзор

Общество, 12:21 02 декабря 2019

oprf.ru | Фото: oprf.ru

Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков открыл Роспотребнадзор, сообщает организация.

До 20 декабря специалисты территориальных управлений службы по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) ответят на вопросы всех желающих по вопросам качества и безопасности детских товаров, дадут рекомендации, как правильно выбрать новогодний подарок.

Операторы Единого консультационного центра проводят первичную консультацию, а также перенаправляют по отдельным вопросам в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Специалисты управлений Роспотребнадзора проводят консультации по будням с 8 часов 30 минут до 17 часов 15 минут. В пятницу - с 8 часов 30 минут до 16 часов.

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

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# Новый год , Роспотребнадзор

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