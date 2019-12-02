Тысяча тюменцев побывали на открытии мультицентра "Контора пароходства"

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Тысяча тюменцев стали участниками иммерсивного спектакля, выставки, мастер-классов и квартирника, которые проходили во время открытия нового мультицентра "Контора пароходства" на набережной 1 декабря.

Работу мультицентра выстроят по трем направлениям: развитие креативного мышления, продвижение региональных создателей и изменение городской среды, сообщают организаторы. В новом пространстве будут проходить мастерские, выставки, лектории, кинопоказы, круглые столы, форумы и фестивали для представителей креативных индустрий. Организаторы предлагают всем желающим включиться в процесс развития разных сфер в "Конторе пароходства". Подробнее - на сайте конторапароходства.рф.

Мультицентр находится в историческом здании конца XIX века — конторе пароходства и складе тюменского купца А. В. Колмакова.

На открытии присутствовал глава города Руслан Кухарук.

"История создания мультицентра могла закончиться по-другому. И я, как тюменец, переживал, что будет в этом здании, на прилегающей территории. С долей сомнения и боязни я ожидал, что здесь расположится административное здание. И сейчас я счастлив, что идея родилась и воплощается именно так, как ее изначально задумали", — отметил он.

Напомним, решение о том, что здание будет передано под мультицентр, было принято в 2016 году. Восстановлением занималось главное управление строительства Тюменской области. Отреставрированное здание состоит из выставочного пространства, большого и малого залов, холла и кафе. Общая площадь — 1 тыс. 200 кв. м.

Со 2 по 8 декабря в пространстве тюменцев ждет марафон событий, а в 2020 году здесь пройдут крупные проекты: программа развития креативного мышления для школьников, общественные обсуждения концепции пешеходной ул. Дзержинского и федеральный конкурс архитекторов, дизайнеров и урбанистов.

"Любые серьезные идеи, изменения, технические новшества всегда рождаются как страсть, которая объединяет группу людей. А все, что мы можем сделать, чтобы людям с предложениями было куда идти — это создать условия. И теперь у всех такое место есть. Действительно, городу не хватало пространства, где можно собраться и сделать проект в сфере креатива и творчества. В этом смысле, "Контора пароходства" — огромный шаг вперед", — считает директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.