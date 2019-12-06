Сервис доставки СберМаркет заработал в Тюмени

| Фото: СберМаркет | Фото: СберМаркет

Тюменцы могут заказать продукты и товары через СберМаркет, федеральный сервис доставки от Сбербанка, который начал работать в Тюмени с 6 декабря.

Более 23 тыс. товаров гипермаркета METRO, включая электронику, автотовары, товары для сада можно получить с курьером домой или в офис. Еще 2,5 тыс. товаров можно будет купить со скидками до 50 % от ритейлера.

Как сообщил директор по региональному развитию СберМаркета Владимир Камионко, сервис работает без наценок, стоимость товара в онлайне такая же, как в обычном магазине, кроме того, до конца года для жителей Тюмени доставка будет бесплатной.

"СберМаркет позволяет экономить и время, и деньги. По подсчетам, в среднем на походы по магазинам уходит около трех-четырех часов в неделю, а заказывая онлайн, вы не тратите время на дорогу и очереди. К тому же помимо того, что цены в гипермаркетах, как правило, ниже, чем в магазинах около дома, вы экономите на расходах на транспорт. Самое главное – клиент может быть уверен, что получит самое свежее и качественное: наши сборщики обучены выбирать продукты так, как будто покупают их для себя", - рассказал Владимир Камионко.

Клиентам сервиса доступны все еженедельные специальные предложения гипермаркета. Совершить покупку смогут даже те, у кого нет карты торговой сети METRO Cash&Carry. Заказ можно оформить через приложение или сайт сервиса и в тот же день получить покупку от курьера СберМаркета в выбранный двухчасовой интервал с 9 до 23 часов. Доставка заказов до 30 кг уже входит в стоимость сервиса. В случае если какой-то товар не понравится клиенту, компания гарантирует возврат средств в течение 24 часов.

Ирина Кургузова