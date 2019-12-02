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Главную ель установили в Ленинском городском округе Тюмени

Общество, 17:38 02 декабря 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

15-метровую ель смонтировали на площади у тюменского технопарка, она станет главным центром новогоднего притяжения Ленинского округа, сообщает администрация города Тюмени.

Динамическое оформление и шатровую гирлянду будут поддерживать опоры с персонажами из советских мультфильмов. В конце недели у основания ели ЖК-монитор начнет напоминать прохожим о том, сколько дней осталось до нового 2020 года.

Текутьевский бульвар украсят пять семиметровых световых "Снежинок", каждая состоит из девяти снежных кристаллов, световое поздравление "С Новым годом!" установят у входа в Славянский сквер.

Кроме этого на территории округа уже залито восемь горок, запланирована заливка 14 хоккейных кортов, на шести из них уже можно прокатиться, остальные будут открыты для посетителей с 3 декабря.

В создании праздничной атмосферы примут участие и предприятия. Около 700 руководителей получили письма из управы административного округа с просьбой до 10 декабря украсить витрины и фасады зданий, включить гирлянды. Варианты оформления предложено взять из концепции праздничного оформления, размещенной на сайте администрации города Тюмени.

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# Ленинский округ , новогоднее оформление , Новый год

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